Как выйти на пенсию в 2025 году без стажа

Некоторым украинцам для выхода на пенсию в 60 лет не хватает нескольких месяцев стажа. Однако есть три способа, которые позволяют решить эту проблему и выйти на пенсию вовремя.

Как выйти на пенсию без стажа

Страховой стаж необходим для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году составляет от 32 лет для мужчин и женщин, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если в 60 лет человеку не хватает нескольких месяцев стажа для получения пенсии, он может воспользоваться одним из следующих способов:

Дождаться достижения старшего возраста и выйти на пенсию позже. Например, если после 60 лет не хватает необходимого страхового стажа, пенсию можно получить в 63 года при условии наличия стажа от 22 до 31 года. Продолжить официально работать. И если страховой стаж составляет от 15 до 21 года, пенсию назначат в 65 лет. "Докупить" стаж, заключив договор о добровольной уплате взносов и в течение трех месяцев уплачивая страховые взносы в размере не менее 1 474 гривен в месяц.

Важно! При наличии менее 15 лет стажа, в 65 лет человек имеет право на государственную социальную помощь вместо пенсии.