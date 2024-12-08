Як вийти на пенсію без стажу

Страховий стаж необхідний для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році становить від 32 років для чоловіків та жінок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо у 60 років людині бракує кількох місяців стажу для отримання пенсії, вона може скористатися одним із таких способів:

  1. Дочекатися досягнення старшого віку й вийти на пенсію пізніше. Наприклад, якщо після 60 років бракує необхідного страхового стажу, пенсію можна отримати у 63 роки за умови наявності стажу від 22 до 31 року.
  2. Продовжити офіційно працювати. І якщо страховий стаж становить від 15 до 21 року, пенсію призначать у 65 років.
  3. "Докупити" стаж, уклавши договір про добровільну сплату внесків і протягом трьох місяців сплачуючи страхові внески у розмірі не менше 1 474 гривень на місяць.

Важливо! За наявності менш як 15 років стажу, у 65 років людина має право на державну соціальну допомогу замість пенсії.

Чи зростуть в Україні вимоги до страхового стажу

В Україні поступово зростають вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 і 63 роки. До 2028 року для пенсії у 60 років потрібно буде мати 35 років стажу, а для виходу у 63 роки – від 25 до 35 років стажу. Для пенсії у 65 років вимоги залишаться незмінними – 15 років стажу.