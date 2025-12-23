Эти годы могут "съесть" вашу пенсию: какой стаж лучше не брать для оформления пенсии

Чтобы получать не минимальную пенсию, важно не только иметь достаточно страхового стажа, но и выбрать наиболее выгодные годы. Украинцы могут выбирать любые 5 лет стажа с самой высокой зарплатой для начисления большей пенсии.

Какие годы лучше не брать для начисления пенсии?

Для расчета пенсии нужно выбрать годы с самой высокой зарплатой и полные годы, за которые платили страховые взносы, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Неофициальная работа и неполные месяцы: Годы, когда работодатель не платил взносы или платил неполную сумму, не засчитываются в стаж.

Годы, когда работодатель не платил взносы или платил неполную сумму, не засчитываются в стаж. Обучение: Периоды обучения в вузах, колледжах и техникумах после 2004 года не учитываются в стаж.

Периоды обучения в вузах, колледжах и техникумах после 2004 года не учитываются в стаж. Работа по ГПД до 2016 года: Взносы по гражданско-правовым договорам не уплачивались, поэтому этот период не идет в стаж.

Взносы по гражданско-правовым договорам не уплачивались, поэтому этот период не идет в стаж. Годы с низкой зарплатой: Если ваша зарплата была низкой в 2000 – 2010 годах, лучше не учитывать этот стаж. Исключение этих лет в пользу других до 2000-го года может быть выгодным.

Обратите внимание! Также не стоит брать страховой стаж до 2004 года, если ваша трудовая книжка потеряна. Без этого стаж могут не засчитать.

Какие годы выгодны для расчета пенсии?

Размер пенсии по возрасту рассчитывают, опираясь на продолжительность стажа и величину зарплаты, с которой платили страховые взносы.

Чтобы выплата была большей, будущему пенсионеру стоит выбирать годы с самой высокой заработной платой, которую он получал до 30 июня 2000 года. Подавать данные можно за любой промежуток времени, не обязательно последние годы. Но суммарно должно получиться 5 лет.

В подтверждение этих данных нужно предоставить оригинал документа с места работы, где указаны размеры зарплаты.

Главное о пенсии в Украине