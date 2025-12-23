Эти годы могут "съесть" вашу пенсию: какой стаж лучше не брать для оформления пенсии
- Для расчета пенсии важно выбирать годы с самой высокой зарплатой и полными взносами, избегая периодов неофициальной работы, обучения после 2004 года и лет с низкой зарплатой.
- Для получения большей пенсии, лучше выбирать 5 лет с самой высокой зарплатой до 30 июня 2000 года и предоставлять оригиналы документов с места работы для подтверждения.
Чтобы получать не минимальную пенсию, важно не только иметь достаточно страхового стажа, но и выбрать наиболее выгодные годы. Украинцы могут выбирать любые 5 лет стажа с самой высокой зарплатой для начисления большей пенсии.
Какие годы лучше не брать для начисления пенсии?
Для расчета пенсии нужно выбрать годы с самой высокой зарплатой и полные годы, за которые платили страховые взносы, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Численность пенсионеров Украины стремительно падает: какие изменения за десять лет
- Неофициальная работа и неполные месяцы: Годы, когда работодатель не платил взносы или платил неполную сумму, не засчитываются в стаж.
- Обучение: Периоды обучения в вузах, колледжах и техникумах после 2004 года не учитываются в стаж.
- Работа по ГПД до 2016 года: Взносы по гражданско-правовым договорам не уплачивались, поэтому этот период не идет в стаж.
- Годы с низкой зарплатой: Если ваша зарплата была низкой в 2000 – 2010 годах, лучше не учитывать этот стаж. Исключение этих лет в пользу других до 2000-го года может быть выгодным.
Обратите внимание! Также не стоит брать страховой стаж до 2004 года, если ваша трудовая книжка потеряна. Без этого стаж могут не засчитать.
Какие годы выгодны для расчета пенсии?
Размер пенсии по возрасту рассчитывают, опираясь на продолжительность стажа и величину зарплаты, с которой платили страховые взносы.
Чтобы выплата была большей, будущему пенсионеру стоит выбирать годы с самой высокой заработной платой, которую он получал до 30 июня 2000 года. Подавать данные можно за любой промежуток времени, не обязательно последние годы. Но суммарно должно получиться 5 лет.
В подтверждение этих данных нужно предоставить оригинал документа с места работы, где указаны размеры зарплаты.
Главное о пенсии в Украине
В 2026 году для получения пенсии по возрасту в Украине будет необходимо иметь минимум 33 года страхового стажа. Пенсия не будет назначена без официально подтвержденных доходов и документов, которые подтверждают страховой стаж.
Страховой стаж можно проверить через приложение Дія, "Приват24" или на сайте Пенсионного фонда. Для проверки стажа в Дії нужно выбрать раздел с государственными услугами, а в "Приват24" – отправить запрос в Пенсионный фонд.
Пенсионеры могут одновременно получать пенсию и работать, и их нельзя уволить только из-за достижения пенсионного возраста. Работающие пенсионеры могут получать увеличенные выплаты могут получать увеличенные выплаты при индексации пенсии и надбавку за годы стажа сверх нормы.
В 2026 году пенсии по инвалидности будут рассчитываться в процентах от пенсии по возрасту: 100% для I группы, 90% для II группы, 50% для III группы.