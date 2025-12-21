Будут ли платить пенсию, если пенсионер работает?

Работники пенсионного возраста имеют полное право продолжать работать и получать зарплату, даже после выхода на пенсию. Достижение пенсионного возраста не является законным основанием для увольнения, отмечают в Гоструда, сообщает 24 Канал.

При этом, Кодекс законов о труде прямо запрещает дискриминацию по возрасту. Увольнение возможно только по законным основаниям, вроде сокращения штата или систематическое нарушение трудовой дисциплины.

Важно! Во время военного положения действуют упрощенные правила, но они не касаются работниц в отпусках по беременности, родам или уходу за ребенком до трех лет.

Какие преимущества имеют работающие пенсионеры?

Как сообщают в Пенсионном фонде, работающие пенсионеры во время ежегодной индексации пенсии могут получать увеличенные выплаты.

Перерасчет производится для тех, кто имеет не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии или предыдущей индексации, а также для тех, кто имеет меньший стаж, но подал соответствующее заявление.

Дополнительно пенсионеры, которые продолжают работать, получают надбавку за каждый год страхового стажа сверх нормы. В 2025 году ее размер составляет 1% от пенсии, но не более 1% минимальной пенсии по возрасту (23,61 гривны).

Важно! Надбавки начисляются за годы стажа, превышающие установленные пределы, в зависимости от даты назначения пенсии и пола получателя.

