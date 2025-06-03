Важная информация: кто из украинцев может выйти на пенсию раньше 60 лет
- Участники боевых действий могут выйти на пенсию раньше: мужчины в 55 лет с 25-летним стажем, женщины в 50 лет с 20-летним стажем.
- Для получения пенсии нужно обратиться в ПФУ с документами, подтверждающие стаж и участие в боевых действиях.
Сейчас большинство украинцев может выйти на пенсию после 60 лет. Однако есть те, кто имеет возможность сделать это значительно раньше.
Кто может уйти на пенсию в 50 лет
Участники боевых действий имеют право досрочно выйти на пенсию, при условии наличия необходимого количества стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Сейчас эти требования следующие:
- мужчины – могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии стажа – 25 лет;
- женщины – в 50 лет – при наличии стажа 20 лет.
Обратите внимание! Согласно действующему законодательству, лица, которые проходят службу непосредственно в зоне боевых действий, получают стаж по коэффициенту 1:3. Это означает, что 1 месяц стажа для них считается как 3. Лимита на такое зачисление нет.
Чтобы получить такую пенсию, участники боевых действий должны обратиться в ПФУ с таким пакетом документов:
- паспорт;
- РНОКПП;
- трудовая книжка или другие документы, которые удостоверяют стаж;
- справка об участии в боевых действиях (именно на передовой);
- удостоверение участника боевых действий.