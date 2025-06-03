Важная информация: кто из украинцев может выйти на пенсию раньше 60 лет

Сейчас большинство украинцев может выйти на пенсию после 60 лет. Однако есть те, кто имеет возможность сделать это значительно раньше.

Кто может уйти на пенсию в 50 лет

Участники боевых действий имеют право досрочно выйти на пенсию, при условии наличия необходимого количества стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Сейчас эти требования следующие:

мужчины – могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии стажа – 25 лет;

женщины – в 50 лет – при наличии стажа 20 лет.

Обратите внимание! Согласно действующему законодательству, лица, которые проходят службу непосредственно в зоне боевых действий, получают стаж по коэффициенту 1:3. Это означает, что 1 месяц стажа для них считается как 3. Лимита на такое зачисление нет.

Чтобы получить такую пенсию, участники боевых действий должны обратиться в ПФУ с таким пакетом документов: