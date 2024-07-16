В 2025 году станет труднее выйти на пенсию: что изменится для украинцев

Украинцы могут уйти на заслуженный отдых в 60,63 и 65 лет. В зависимости от возраста, определяется и минимальная норма необходимого стажа.

Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, будущему пенсионеру необходимо приобрести не менее 32 лет стажа. Для 63 и 65 лет эта норма меньше.

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Сейчас, в соответствии с возрастом, эти минимумы такие:

чтобы выйти на пенсию в 63 года украинец должен приобрести не менее 22 лет стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Как изменятся эти нормы

До 2028 года минимумы для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут меняться. Чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет пока будет достаточно 15 лет стажа.

Для тех, кто стремится выйти на пенсию в 60 лет, ситуация будет выглядеть так:

в 2026 году нужно будет приобрести минимум 33 года стажа;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Желающим сделать это в 63 года, установят такие нормы: