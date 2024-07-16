В 2025 году станет труднее выйти на пенсию: что изменится для украинцев
16 июля 2024, 07:00Читати новину українською
Источник:ПФУ
Украинцы могут уйти на заслуженный отдых в 60,63 и 65 лет. В зависимости от возраста, определяется и минимальная норма необходимого стажа.
Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году
Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, будущему пенсионеру необходимо приобрести не менее 32 лет стажа. Для 63 и 65 лет эта норма меньше.
Читайте также Сколько миллионов долларов Нацбанк продал на межбанке за прошедшую неделю
Сейчас, в соответствии с возрастом, эти минимумы такие:
- чтобы выйти на пенсию в 63 года украинец должен приобрести не менее 22 лет стажа;
- в 65 лет – 15 лет.
Как изменятся эти нормы
До 2028 года минимумы для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут меняться. Чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет пока будет достаточно 15 лет стажа.
Для тех, кто стремится выйти на пенсию в 60 лет, ситуация будет выглядеть так:
- в 2026 году нужно будет приобрести минимум 33 года стажа;
- в 2027 году – 34 года;
- в 2028 году – 35 лет.
Желающим сделать это в 63 года, установят такие нормы:
- в 2026 году нужно будет иметь от 23 до 33 лет стажа;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет.