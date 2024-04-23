Выход на пенсию в 2024 году: сколько стажа для этого нужно иметь

Украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. Главным условием является приобретение необходимого количества стажа.

Кто может выйти на пенсию в 60 лет

В этом году на пенсию в 60 лет могут выйти те, кто приобрел не менее 31 года стажа. Далее эти показатели будут меняться.

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В последующие годы, количество необходимого стажа уже будет составлять:

в 2025 году минимум 32 года стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Кто еще сможет выйти на пенсию

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Все зависит от того, сколько лет стажа успел приобрести пенсионер. В частности, для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь не менее 21 года. В дальнейшем требования будут меняться:

в 2025 году пенсионеру нужно будет получить от 22 до 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет

А вот для выхода на пенсию в 65 лет, достаточно будет 15 лет стажа. До 2028 года этот показатель будет оставаться без изменений.