Во сколько лет могут уйти на пенсию учителя
Источник:ПФУ
В Украине учителя могут выходить на пенсию по выслуге лет при достижении определенного стажа и возраста. С 2024 года начали действовать новые условия выхода на пенсию для педагогов.
Условия для выхода на пенсию учителей
Ранее учителя могли выходить на пенсию за выслугу лет без ограничений по возрасту. С 1 апреля 2024 года в Украине действуют новые условия выхода на пенсию для учителей, сообщают в ПФУ.
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Отныне педагоги могут получить пенсию за выслугу лет, если имеют не менее 30 лет педагогического стажа и достигли 55 лет. Однако, все же есть исключения для тех, кто до 1 января 2016 года уже накопил необходимый педагогический стаж: такие лица могут выйти на пенсию за выслугу лет без ограничений по возрасту.
Обратите внимание! Это предусмотрено законом "О пенсионном обеспечении".
Впрочем, требования к пенсионному стажу для выхода на пенсию постепенно увеличиваются: от 25 лет и 6 месяцев с 1 апреля 2015 года до 30 лет с 1 апреля 2024 года. В частности,
- 25 лет и 6 месяцев – с 1 апреля 2015 года до 31 марта 2016 года;
- 26 лет – с 1 апреля 2016 до 31 марта 2017 года;
- 26 лет – и 6 месяцев с 1 апреля 2017 до 31 марта 2018 года;
- 27 лет – с 1 апреля 2018 года до 31 марта 2019 года;
- 27 лет и 6 месяцев – с 1 апреля 2019 до 31 марта 2020 года;
- 28 лет – с 1 апреля 2020 до 31 марта 2021 года;
- 28 лет и 6 месяцев – с 1 апреля 2021 года до 31 марта 2022 года;
- 29 лет – с 1 апреля 2022 года до 31 марта 2023 года;
- 29 лет и 6 месяцев – с 1 апреля 2023 года до 31 марта 2024 года;
- 30 лет – с 1 апреля 2024 года или после этой даты.