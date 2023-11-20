Не смогут выйти на пенсию: в Украине увеличивается требование к страховому стажу

Украинцы могут выйти на пенсию при наличии необходимого количества стажа и в определенном возрасте. В противном случае, можно рассчитывать только на социальную помощь от государства.

В 2024 году украинцев ожидает увеличение требований к количеству страхового стажа. Так, если в 2023 году нужно иметь от 30 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, то в следующем году – нужно иметь не менее 31 года.

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Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию

После наступления 60 лет при достижении 30 лет страхового стажа украинцы могут выйти на пенсию по возрасту. Впрочем, ежегодно страховой стаж увеличивается, поэтому к 2028 году он достигнет 35 лет.

Также выйти на пенсию можно в 63 и 65 лет, если нет стажа в 30 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года требования следующие:

от 20 до 30 лет стажа – в 2023 году;

от 21 до 31 года стажа – в 2024 году;

от 22 до 32 лет стажа – в 2025 году;

от 23 до 33 лет стажа – в 2026 году;

от 24 до 34 лет стажа – 2027;

от 25 до 35 лет стажа – в 2028 году.

И для выхода на пенсию в 65 лет:

от 15 до 20 лет стажа – в 2023 году;

от 15 до 21 года – в 2024 году;

от 15 до 22 лет – в 2025 году;

от 15 до 23 лет – в 2026 году;

от 15 до 24 лет – в 2027 году;

от 15 до 25 лет – в 2028 году.

Кто получит пенсию досрочно

Если в 65 лет у человека нет минимального страхового стажа, а это 15 лет, то он будет получать не пенсию по возрасту, а социальную помощь от государства.

Получить пенсию можно досрочно, но в случае, если вы относитесь к определенной категории граждан, а именно: