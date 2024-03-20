Сразу 10 окладов при выходе на пенсию: кому доступна единовременная выплата

При выходе на заслуженный отдых, некоторые пенсионеры в Украине могут получить единовременное пособие от государства. Она составляет 10 месячных выплат.

Кто может получить сразу 10 пенсий

Право на выплаты при назначении пенсии по возрасту имеют работники коммунальных и государственных учреждений. Однако в случае наличия соответствующего страхового стажа: для мужчин – 35 лет, а для женщин – 30 лет на соответствующих должностях.

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То есть, работа в таких учреждениях дает право на получение выплаты:

общеобразовательные учебные заведения, военные общеобразовательные учебные заведения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения.

Какие еще условия получения единовременной выплаты

Основным требованием является то, чтобы на день достижения пенсионного возраста, лицо работало в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет.

Пенсионер получит выплату в случае, если до этого не получал никакой другой пенсии.

Также при назначении пенсии за выслугу лет указанным в перечне лицам допускается суммирование стажа за периоды их работы в учреждениях и заведениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

У кого вырастут пенсии в апреле



Рост минимальной зарплаты повлияет на пенсии граждан, которые старше 65 лет и при этом они приобрели полный страховой стаж. Сейчас гарантированная пенсионная выплата этих лиц – 2 840 гривен. А вот с 1 апреля она будет уже 3 200 гривен.

Согласно действующему законодательству, минимальная пенсия этих граждан не может быть меньше 40% от определенной в Украине минимальной зарплаты.