Для решения социальных проблем у стран правительство намерено принять меры по возвращению украинцев из-за границы. В дополнение, украинцам нужно будет дольше работать, чтобы иметь возможность обеспечить себя в старости.

Украинцы вынуждены работать дольше

Сейчас важной задачей для Украины остается сохранение трудовой активности граждан, ведь обеспечивать будущих пенсионеров будет крайне сложно. Дело в том, что соотношение работающих лиц к пенсионерам сейчас составляет 1:1.

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Как следствие, украинцы будут вынуждены дольше работать, чтобы иметь возможность обеспечить себя в старости. Соответственно, важно учитывать аспекты общественного здоровья и принимать превентивные меры для выявления различных заболеваний.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Мы понимаем, что сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать.

Однако достижение активного долголетия и увеличение уровня рождаемости, вероятно, будет сложным без возвращения украинцев из-за рубежа. По словам Жолнович, для их возвращения нужно будет осуществлять определенные меры в будущем.

Как будут меняться требования к страховому стажу

Соответственно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет будущий пенсионер должен приобрести:

в 2025 году – не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для тех, кто хочет выйти на заслуженный отдых в 63 года требования к стажу изменятся следующим образом:

в 2025 году – нужно приобрести от 22 до 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

В то же время 65-летним лицам достаточно иметь 15 лет стажа.