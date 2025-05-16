Недополученная пенсия в связи со смертью: как и кому она выплачивается

В Украине существует понятие "недополученная пенсия". Это сумма выплаты, которая полагалась пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью.

Кто может получить недополученную пенсию пенсионера

Она выплачивается по месяц смерти включительно, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Деньги предоставляются членам семьи которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти. В том числе и нетрудоспособным членам семьи, которые находились на его иждивении.

Обратите внимание! Подать заявление на недополученную пенсию можно в сервисных центрах органов ПФУ или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Какие документы следует подать, чтобы получить средства

Вместе с заявлением в Фонд предоставляется:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета;

паспорт;

другие документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.

Обратите внимание! Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера подают документы, удостоверяющие пребывание на его иждивении.



Когда и как выплачивается недополученная пенсия

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства (кроме пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которые не включаются в состав наследства и выплачиваются по обращению, поступивших не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера), то для ее получения также прилагается свидетельство о праве на наследство.



Днем обращения за выплатой недополученной пенсии считается день принятия органом Фонда заявления со всеми необходимыми документами,

– объяснили в ПФУ.

Важно! В случае подачи заявления через веб-портал - дата регистрации заявления со сканированными копиями документов.