Как получить пенсию на временно оккупированной территории Украины

Пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года, продолжают выплачивать пенсию на текущий счет. Впрочем, ситуация с теми, кто получал пенсию через Укрпочту несколько иная.

Как выплачивают пенсию на ВОТ

Как рассказали в общественной организации "Донбасс SOS" эксклюзивно для 24 Канала, после начала полномасштабного вторжения Правительством было принято постановление, в котором были урегулированы особенности выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения.

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Таким образом, был урегулирован вопрос о том, что делать тем пенсионерам, которые остались в оккупации после 24 февраля 2022 года.

что выплата пенсий может осуществляться следующими способами: на текущие счета в банках, или через национального оператора почтовой связи Укрпочта.

В случае получения пенсии на карту существенных изменений для пенсионеров, которые остались на временно оккупированных территориях (ВОТ), не произошло. Ведь средства продолжали зачисляться, главное их снимать или переводить на другой счет,

– говорит одна из юристов "Донбасс SOS".

В то же время Укрпочта потеряла техническую возможность доставлять пенсии на оккупированные территории, поэтому было предусмотрено, что Пенсионный фонд пенсии будет перечислять на текущие счета, которые открываются в банке по обращению в органы ПФУ без получения от получателей заявлений об открытии счета.

Таким образом, пенсионерам, которые остались на оккупированных после 24 февраля 2022 года территориях, были открыты без их ведома счета в "Ощадбанке", на которые продолжала начисляться пенсия,

– объясняют в ОО.

На практике все по-другому

Для того, чтобы получить средства лицо должно обратиться в банк и заключить договор банковского счета.

В то же время если пенсионер хочет получать выплаты на другой банковский счет, тогда ему придется обратиться в орган Пенсионного фонда и подать письменное обращение с указанием реквизитов другого счета. Впрочем, обращения на оккупированных территориях возможны только в формате онлайн – через электронный портал ПФУ.

Однако на практике мы видим другую ситуацию (в нашу организацию обращаются такие пенсионеры или их родственники с оккупированных территорий),

– говорится в организации.

Пенсионеры не имеют возможности выехать из-за сложной ситуации с безопасностью, отсутствие пунктов пропуска и т.д., не знали об открытых счетах по инициативе Пенсионного фонда и не обращались в банк за заключением договора

Можно ли возобновить выплаты

Если пенсионер не обратился в течение 6 месяцев в Пенсионный фонд или банк, зачисленные на счета средства были возвращены ПФУ.

В начале августа 2023 года были внесены определенные изменения, которые предусмотрели способы восстановления пенсионных выплат таким пенсионерам. Алгоритм действий следующий: