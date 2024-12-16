Более 9 миллионов украинцев оформили "тысячу Зеленского": на что граждане тратят эти средства

Украинцы начали получать "1000 Зеленского". Средства постепенно поступают на счета для "Национального кэшбэка".

Куда украинцы больше всего тратят помощь

Украинцам уже выплатили почти 4,5 миллиарда гривен в виде зимней помощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Владимир Зеленский Президент Украины Самое большое направление расходов это коммунальные услуги.

Также "тысячу Зеленского" можно потратить на:

медицинские услуги;

ветеринарные услуги;

юридические услуги;

образование;

развлечения;

спорт;

покупку товаров украинского производства и так далее.

Сколько украинцев уже получили зимнюю помощь

Замминистра экономики Надежда Бегун рассказала "Суспильному", что выплаты уже получили украинцы, которые подавали заявку на получение поддержки 1,2 и 3 декабря. В целом, выдача помощи должна происходить в течение 10 дней с момента оформления тысячи.

Надежда Бегун Заместитель министра экономики Украины Если считать людей, которым государство выплачивает поддержку через Укрпочту, это 1,9 миллиона, плюс 7,3 миллиона заявок, которые подались через "Дию", в общем это 9,2 миллиона наших граждан, которые получают "Зимнюю еПидтрымку”

По словам Бигун, статистика расходов зимней помощи среди украинцев сейчас такова: