Сразу 10 пенсий на руки: кому из украинцев выплатят огромный бонус

Выход на заслуженный отдых может принести не только ежемесячные выплаты, но и солидную единовременную выплату от государства. Однако рассчитывать на такой финансовый бонус смогут далеко не все граждане.

Кому государство выплатит сразу десять окладов

Право на получение значительной единовременной денежной помощи имеют работники бюджетной сферы, в частности педагоги и медики. При выполнении определенных законом условий им начисляется сумма, равная десяти месячным пенсиям, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Главным требованием для получения этих средств является наличие достаточного страхового стажа на соответствующих должностях. Мужчинам необходимо отработать не менее 35 лет, а женщинам – не менее 30 лет.

Обратите внимание! В этот перечень входят общеобразовательные, музыкальные и художественные школы, детские сады, больницы, поликлиники, аптеки, а также учреждения профессионально-технического образования.

Какие дополнительные требования действуют при оформлении выплаты

Чтобы деньги поступили на счет, до момента назначения этой пенсии человек не должен получать никаких других пенсионных выплат. При этом законодательство позволяет суммировать стаж, накопленный во время работы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Денежное пособие в размере десяти окладов выплачивается только один раз – в день назначения пенсии за выслугу лет,

– отмечают в ведомстве.

Повторно воспользоваться этим правом невозможно, а сама выплата назначается только при условии увольнения с должности, дающей право на нее. Подтвердить свой стаж можно записями в трудовой книжке и данными из реестра застрахованных лиц.

Что еще есть надбавки к пенсии в Украине?

Украинская пенсионная система предусматривает ряд других бонусов за особые заслуги или сверхурочную работу. Например, как мы писали ранее, выдающиеся спортсмены и матери, воспитавшие пятерых и более детей, могут получать ежемесячную доплату в размере от 31% до 35% прожиточного минимума (до 908 гривен).

Кроме того, если вы работали дольше установленной нормы, за каждый дополнительный год стажа пенсия увеличивается на 1%.