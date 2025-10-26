Украинцы могут получить помощь на зиму: кто может претендовать на 20 тысяч гривен

Украинцы могут получить помощь на прохождение зимы. Кто и как может получить 20 тысяч гривен, а кто может получить брикеты для отопления, читайте дальше.

Кто сможет получить денежную помощь на отопление?

Как сообщил благотворительный фонд "Стабилизейшен Суппорт Сервисез", программа призвана обеспечить тепло и безопасность в зимний период, особенно для тех, кто живет рядом с линией фронта или имеет ограниченную мобильность, сообщает 24 Канал.

Интересно Можно ли оформить субсидию, если есть долги за коммунальные услуги

С началом холодов вопрос тепла становится жизненно важным для тысяч семей, живущих рядом с линией фронта. Мы стремимся помочь им пройти зиму в тепле и безопасности, несмотря на сложные обстоятельства,

– отметили в организации.

Поэтому в прифронтовых и уязвимых общинах Украины украинцы могут получить поддержку для подготовки к зиме:

часть семей – денежную выплату около 20 000 гривен;

а другие – топливные брикеты для отопления.

На какое количество людей рассчитана программа?

В то же время 600 домохозяйств получат денежную помощь для покупки твердого топлива или покрытия других зимних расходов, 200 семей обеспечат брикетами для отопления.

В то же время маломобильным людям окажут поддержку с транспортировкой и разгрузкой топлива.

Какая еще помощь доступна для украинцев?