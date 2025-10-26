Украинцы могут получить помощь на зиму: кто может претендовать на 20 тысяч гривен
- Благотворительный фонд "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" оказывает помощь украинцам в прифронтовых общинах для подготовки к зиме, в частности денежную выплату до 20 000 гривен или топливные брикеты.
- Программа охватывает 600 домохозяйств, которые получат денежную помощь, и 200 семей, которые обеспечат брикетами, с поддержкой для маломобильных людей в транспортировке топлива.
Украинцы могут получить помощь на прохождение зимы. Кто и как может получить 20 тысяч гривен, а кто может получить брикеты для отопления, читайте дальше.
Кто сможет получить денежную помощь на отопление?
Как сообщил благотворительный фонд "Стабилизейшен Суппорт Сервисез", программа призвана обеспечить тепло и безопасность в зимний период, особенно для тех, кто живет рядом с линией фронта или имеет ограниченную мобильность, сообщает 24 Канал.
С началом холодов вопрос тепла становится жизненно важным для тысяч семей, живущих рядом с линией фронта. Мы стремимся помочь им пройти зиму в тепле и безопасности, несмотря на сложные обстоятельства,
– отметили в организации.
Поэтому в прифронтовых и уязвимых общинах Украины украинцы могут получить поддержку для подготовки к зиме:
- часть семей – денежную выплату около 20 000 гривен;
- а другие – топливные брикеты для отопления.
На какое количество людей рассчитана программа?
В то же время 600 домохозяйств получат денежную помощь для покупки твердого топлива или покрытия других зимних расходов, 200 семей обеспечат брикетами для отопления.
В то же время маломобильным людям окажут поддержку с транспортировкой и разгрузкой топлива.
Какая еще помощь доступна для украинцев?
Украинцы, которые находятся в эвакуации, могут рассчитывать на материальную помощь, размер которой зависит от их категории.
Лица из уязвимых групп могут получить до 6 500 гривен в рамках программы "Теплая зима" на 2025 – 2026 год, сейчас проект находится на стадии обсуждения.