Жители одного из городов могут получить 40 тысяч гривен: кому предусмотрена выплата
- Киевляне, которые пострадали из-за аварий на инженерных сетях, получат единовременную денежную помощь в размере 40 000 гривен.
- Речь идет об авариях, вызванных атаками врага на инфраструктуру.
Депутаты должны принять решение о предоставлении новой единовременной материальной помощи. Ее размер будет составлять 40 000 тысяч гривен.
Кто из украинцев может получить 40 тысяч гривен?
Поддержку окажут киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.
Выплата предусмотрена тем, чьи сложные жизненные обстоятельства обусловлены результатами аварий на инженерных сетях (водоснабжение и теплоснабжение). Из-за чего повреждения получило их жилье.
Речь идет об авариях, вызванных атаками врага на инфраструктуру,
– сообщил Виталий Кличко.
Заметьте! Также во вторник, 10 февраля, Киевсовет выделит дополнительно еще 300 миллионов гривен на восстановление жилья киевлян, которое было повреждено в результате атак россиян на столицу.
В частности сейчас украинцы могут получить немало поддержки в результате чрезвычайной ситуации в энергетике. Например, НЭК "Укрэнерго" присоединилась к инициативе Правительства по адресной поддержке украинцев из наиболее уязвимых категорий населения.
Почти 10 тысяч "Пакетов тепла" получат жители наиболее пострадавших от обстрелов регионов. Речь идет о единовременной помощи:
- для маломобильных граждан;
- людей в сложных жизненных обстоятельствах;
- одиноких пенсионеров, пострадавших из-за разрушения энергетической инфраструктуры.
Пакеты содержат вещи, помогающие легче пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства,
– объяснили в Укрэнерго.
Обратите внимание! Такие наборы направят для общин в регионах, где инфраструктура энергоснабжения и теплоснабжения больше всего пострадала от российских атак дронами и ракетами.
Какую еще помощь могут получить украинцы?
- Люди, ликвидирующие последствия российских обстрелов, могут получить доплату к зарплате в размере 20 тысяч гривен. Деньги будут выплачены за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января – марта 2026 года. Первые начисления будут осуществлены до конца февраля.
- В то же время некоторые физические лица-предприниматели могут получить помощь от 7 500 до 15 000 гривен. Деньги предусмотрены для приобретения энергооборудования и горючего.