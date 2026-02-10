Кто из украинцев может получить 40 тысяч гривен?

Поддержку окажут киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.

Выплата предусмотрена тем, чьи сложные жизненные обстоятельства обусловлены результатами аварий на инженерных сетях (водоснабжение и теплоснабжение). Из-за чего повреждения получило их жилье.

Речь идет об авариях, вызванных атаками врага на инфраструктуру,

– сообщил Виталий Кличко.

Заметьте! Также во вторник, 10 февраля, Киевсовет выделит дополнительно еще 300 миллионов гривен на восстановление жилья киевлян, которое было повреждено в результате атак россиян на столицу.

В частности сейчас украинцы могут получить немало поддержки в результате чрезвычайной ситуации в энергетике. Например, НЭК "Укрэнерго" присоединилась к инициативе Правительства по адресной поддержке украинцев из наиболее уязвимых категорий населения.

Почти 10 тысяч "Пакетов тепла" получат жители наиболее пострадавших от обстрелов регионов. Речь идет о единовременной помощи:

для маломобильных граждан;

людей в сложных жизненных обстоятельствах;

одиноких пенсионеров, пострадавших из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

Пакеты содержат вещи, помогающие легче пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства,

– объяснили в Укрэнерго.

Обратите внимание! Такие наборы направят для общин в регионах, где инфраструктура энергоснабжения и теплоснабжения больше всего пострадала от российских атак дронами и ракетами.

Какую еще помощь могут получить украинцы?