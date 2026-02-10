Хто з українців може отримати 40 тисяч гривень?

Підтримку нададуть киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, про що повідомив мер міста Віталій Кличко.

Виплата передбачена тим, чиї складні життєві обставини зумовлені результатами аварій на інженерних мережах (водопостачання та теплопостачання). Через що пошкодження отримало їх житло.

Йдеться про аварії, спричинені атаками ворога на інфраструктуру,

– повідомив Віталій Кличко.

Зауважте! Також у вівторок, 10 лютого, Київрада виділить додатково ще 300 мільйонів гривень на відновлення житла киян, яке було пошкоджене внаслідок атак росіян на столицю.

Зокрема наразі українці можуть отримати чимало підтримки внаслідок надзвичайної ситуації в енергетиці. Наприклад, НЕК "Укренерго" долучилась до ініціативи Уряду з адресної підтримки українців із найбільш вразливих категорій населення.

Майже 10 тисяч "Пакунків тепла" отримають жителі найбільш постраждалих від обстрілів регіонів. Мова йде про одноразову допомогу:

для маломобільних громадян;

людей у складних життєвих обставинах;

одиноких пенсіонерів, які постраждали через руйнування енергетичної інфраструктури.

Пакунки містять речі, що допомагають легше пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої,

– пояснили в Укренерго.

Зверніть увагу! Такі набори спрямують для громад у регіонах, де інфраструктура енергопостачання й теплопостачання найбільше постраждала від російських атак дронами та ракетами.

Яку ще допомогу можуть отримати українці?