Хто з українців може отримати 20 тисяч гривень доплати?
Вони можуть отримати виплату у розмірі 20 тисяч гривень, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Зараз у цих роботах по всій країні задіяні понад 40 тисяч фахівців — енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти й відновлюють критичні системи після атак.
Допомогу можуть отримати працівники паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та Укрзалізниці. І це залежно від форми власності, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Про це зазначили у Міненерго.
Гроші виплатять за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування будуть здійснені до кінця лютого.
Як подати заявку на отримання коштів?
- Мінрозвитку та Міненерго надає Мінцифри переліки компаній та філій, які підпадають під умови допомоги. Це потрібно зробити не пізніше 5-го числа кожного місяця за попередній.
- Керівник переходить на портал Дія.
- Доступ до подачі списків працівників за попередній місяць відкривається в наступному з 6 по 15 число
- Якщо компанія є в переліку, то зможе подати списки працівників.
- Працівник отримує повідомлення у застосунку Дія або через SMS.
- Гроші перераховуються на поточні рахунки працівників.
Важливо! В заяві потрібно вказати професію, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку та номер телефону. А підписати заяву має керівник.
Яку ще допомогу впровадив уряд?
- В Україні змінюються виплати для родин військових, що загинули або зникли безвісти. Виплати за новою сумою можна буде отримати вже з 1 березня, а з 2027 року ці виплати щорічно індексуватимуть. Зокрема мінімальна пенсійна виплата становитиме не менше ніж 12 810 гривень на людину.
- Водночас уряд перерахує оплату за комунальні послуги. Перерахунок здійснять автоматично за період з 1 січня. Це буде помітно у платіжках вже з лютого. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.