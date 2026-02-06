Хто з українців може отримати 20 тисяч гривень доплати?

Вони можуть отримати виплату у розмірі 20 тисяч гривень, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Зараз у цих роботах по всій країні задіяні понад 40 тисяч фахівців — енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальні служби, залізничники. Саме ці бригади виїжджають на пошкоджені об’єкти й відновлюють критичні системи після атак.

Допомогу можуть отримати працівники паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та Укрзалізниці. І це залежно від форми власності, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Про це зазначили у Міненерго.

Гроші виплатять за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші нарахування будуть здійснені до кінця лютого.

Як подати заявку на отримання коштів?

Мінрозвитку та Міненерго надає Мінцифри переліки компаній та філій, які підпадають під умови допомоги. Це потрібно зробити не пізніше 5-го числа кожного місяця за попередній.

Керівник переходить на портал Дія.

Доступ до подачі списків працівників за попередній місяць відкривається в наступному з 6 по 15 число

Якщо компанія є в переліку, то зможе подати списки працівників.

Працівник отримує повідомлення у застосунку Дія або через SMS.

Гроші перераховуються на поточні рахунки працівників.

Важливо! В заяві потрібно вказати професію, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку та номер телефону. А підписати заяву має керівник.

Яку ще допомогу впровадив уряд?