Кто из украинцев может получить 20 тысяч гривен доплаты?
Они могут получить выплату в размере 20 тысяч гривен, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Читайте также Кабмин ввел изменения по "детским выплатам": что следует знать родителям
Сейчас в этих работах по всей стране задействованы более 40 тысяч специалистов - энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники. Именно эти бригады выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают критические системы после атак.
Помощь могут получить работники топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и Укрзализныци. И это в зависимости от формы собственности, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам. Об этом отметили в Минэнерго.
Деньги выплатят за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года. Первые начисления будут осуществлены до конца февраля.
Как подать заявку на получение средств?
- Минразвития и Минэнерго предоставляет Минцифры перечни компаний и филиалов, которые подпадают под условия помощи. Это нужно сделать не позднее 5-го числа каждого месяца за предыдущий.
- Руководитель переходит на портал Дія.
- Доступ к подаче списков работников за предыдущий месяц открывается в следующем с 6 по 15 число
- Если компания есть в перечне, то сможет подать списки работников.
- Работник получает уведомление в приложении Дія или через SMS.
- Деньги перечисляются на текущие счета работников.
Важно! В заявлении нужно указать профессию, ФИО, РНОКПП, номер счета и номер телефона. А подписать заявление должен руководитель.
Какую еще помощь внедрило правительство?
- В Украине меняются выплаты для семей военных, погибших или пропавших без вести. Выплаты по новой сумме можно будет получить уже с 1 марта, а с 2027 года эти выплаты ежегодно будут индексировать. В частности минимальная пенсионная выплата составит не менее чем 12 810 гривен на человека.
- В то же время правительство пересчитает оплату за коммунальные услуги. Перерасчет осуществят автоматически за период с 1 января. Это будет заметно в платежках уже с февраля. Решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.