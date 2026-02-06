Кто из украинцев может получить 20 тысяч гривен доплаты?

Они могут получить выплату в размере 20 тысяч гривен, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Сейчас в этих работах по всей стране задействованы более 40 тысяч специалистов - энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы, железнодорожники. Именно эти бригады выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают критические системы после атак.

Помощь могут получить работники топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и Укрзализныци. И это в зависимости от формы собственности, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам. Об этом отметили в Минэнерго.

Деньги выплатят за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года. Первые начисления будут осуществлены до конца февраля.

Как подать заявку на получение средств?

Минразвития и Минэнерго предоставляет Минцифры перечни компаний и филиалов, которые подпадают под условия помощи. Это нужно сделать не позднее 5-го числа каждого месяца за предыдущий.

Руководитель переходит на портал Дія.

Доступ к подаче списков работников за предыдущий месяц открывается в следующем с 6 по 15 число

Если компания есть в перечне, то сможет подать списки работников.

Работник получает уведомление в приложении Дія или через SMS.

Деньги перечисляются на текущие счета работников.

Важно! В заявлении нужно указать профессию, ФИО, РНОКПП, номер счета и номер телефона. А подписать заявление должен руководитель.

Какую еще помощь внедрило правительство?