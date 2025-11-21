Зимняя помощь 6 500 гривен: в Минцифры рассказали, кто может получить

В пятницу, 21 ноября, стартует новая выплата в рамках Зимней помощи. Поддержка составляет 6 500 гривен.

Кто из украинцев сможет получить выплату в размере 6 500 гривен?

Однако получат ее могут не все украинцы, рассказала Валерия Коваль – заместитель министра цифровой трансформации в эфире 24 Канала.

Читайте также В Украине стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку"

Если "зимнюю тысячу" могут получить все украинцы, то соцвыплату в размере 6 500 гривен – те, что больше всего пострадали и оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет об уязвимых категориях населения.

Деньги предусмотрены для покрытия базовых потребностей зимой, то есть одежда, обувь, лекарства доступна и тому подобное.

Важно! Помощь не получат те украинцы, что находятся за рубежом или на оккупированных территориях. Выплата предусмотрена для граждан, находящихся на территории Украины.

В Дии уже сообщили, кто именно имеет право на 6 500 гривен:

родители или опекуны для детей, которые уже получают государственные выплаты; дети под опекой или попечительством; дети с инвалидностью; дети-воспитанники в приемных семьях и ДБС; дети ВПЛ, которые получают помощь на проживание; дети из малообеспеченных семей до 18 лет; люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ; одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Зимние 6 500 гривен – о заботе и поддержке тех, кому сейчас тяжелее всего. Помощь позволяет подготовиться к холодам и закрыть потребности в самом необходимом,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Подача заявок (как через Дію, так и через Пенсионный фонд) продлится до 17 декабря 2025 года. Использовать деньги нужно в течение 180 дней.

Что еще следует знать о "Зимней поддержке"?