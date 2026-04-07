Доплата на уход: кто из пенсионеров может получить более 1000 гривен и какая справка обязательна

Одинокие пенсионеры после 80 лет имеют право получать выплаты на уход. Речь идет о ежемесячной надбавке к пенсии, однако для оформления денежной помощи нужно получить специальное заключение от врачебно-консультативной комиссии.

Кто из пенсионеров может получить дополнительные выплаты на уход?

О том, как государство поддерживает пожилых людей, которым нужен присмотр, говорится в сообщении ПФУ.

Смотрите также Поддержка только до 1 мая: кто в Украине может получать помощь от правительства

С 1 июля 2025 года назначение и выплата многих видов социальной помощи проходит через Пенсионный фонд. Соответствующее правило касается и поддержки для лиц пожилого возраста, которым нужен уход.

Так, украинцы, которые получают пенсию и достигли возраста 80 лет, имеют право на дополнительную выплату. Для этого в частности нужна справкаа от врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о том, что лицо нуждается в постоянном уходе от посторонних лиц.

Заметьте! Речь идет об одиноких пенсионерах. То есть если человек в 80 лет не имеет рядом близких, однако нуждается в уходе и помощи для полноценного обслуживания себя – государство предоставляет выплату, которой частично можно покрыть расходы на уход от постороннего человека.

Чтобы получить помощь – нужно обратиться к семейному врачу. Он оценит состояние пациента и направит на прохождение комиссии. Именно от последней зависит, какое заключение получит человек и сможет ли оформить выплату.

Во время рассмотрения дела на комиссии предпочтение отдается людям с существенными ограничениями подвижности, инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Если решение будет положительным – пенсионер может подать соответствующие документы в ПФУ и ожидать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1 038 гривен.

Обратите внимание! Чтобы оформить выплату на уход в пакете документов для ПФУ обязательно должно быть заключение от ВКК – справка о необходимости в постоянном постороннем уходе.

А подать документы можно через ЦНАП, сервисный центр ПФУ или онлайн через почту и приложение ПФУ, портал электронных услуг фонда и приложение Дія.

Что известно о компенсации за уход?

В Украине действует еще один вид поддержки, по которому государство платит людям, ухаживающих за лицами с инвалидностью или лицами пожилого возраста. Ирина Зарецкая из Адвокатского объединения "Максим Боярчуков и партнеры" объяснила в комментарии для УНИАН, что такие выплаты могут получать физические лица, которые предоставляют социальные услуги по своей непрофессиональной сфере.

Обычно это близкие люди – то есть муж или жена, кто-то из родителей или детей, бабушки, дедушки или братья, сестры,

– добавила Зарецкая.

Однако для получения компенсации правительство устанавливает специальное условие. Человек, который ухаживает, сможет получить деньги только при совместном проживании и совместного быта с родственником.

Что еще нужно знать о соцвыплатах в 2026 году?