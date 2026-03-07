Плюс одна пенсия к основной: кому в Украине предусмотрели сверхурочную выплату

В определенных ситуациях украинцы могут получать сразу две пенсионные выплаты. Такая возможность предусмотрена законодательством, однако распространяется только на отдельные категории граждан и при определенных условиях.

Когда выплачивают +1 пенсию?

В некоторых случаях украинцы могут получить не одну, а дополнительную пенсионную выплату. Речь идет о средствах, которые остались невыплаченными пенсионеру при жизни, объясняют в Пенсионном фонде Украины.

В быту такую сумму часто называют тринадцатой пенсией, хотя фактически это недополученная пенсия, которую могут выплатить родственникам после смерти получателя.

Справочно: Начисленные, но не выплаченные средства не исчезают и не аннулируются. Закон предусматривает возможность передать их членам семьи умершего пенсионера, если они имеют на это право и обратятся в Пенсионный фонд.

Кто может получить дополнительную пенсионную выплату?

Право на получение такой выплаты имеют определенные категории родственников умершего. Прежде всего это члены семьи, которые проживали вместе с пенсионером на момент его смерти.

Кроме того, средства могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые находились на содержании пенсионера, уточняю в "Дії". В таком случае совместное проживание не является обязательным условием.

Обратите внимание! Если за получением невыплаченной пенсии обращается несколько лиц, которые имеют на это законное право, вся сумма распределяется между ними поровну.

Как оформить выплату по смерти пенсионера?

Для получения так называемой "дополнительной пенсии" необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как лично в сервисном центре, так и дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ.

При обращении нужно предоставить документы, подтверждающие родственные связи с умершим, факт его смерти и право на получение средств.

От чего зависит размер выплаты?

Фиксированной суммы такой выплаты по смерти не существует. Размер средств определяется индивидуально в каждом случае и зависит от того, какую пенсию получал умерший и за какой период она осталась невыплаченной.

То есть фактический размер этой "дополнительной пенсии" может существенно отличаться, он напрямую зависит от размера пенсии, назначенной человеку, и даты его смерти.

