Может ли бывший военнослужащий получить выплату ко Дню Независимости

Многих бывших военнослужащих интересует вопрос, смогут ли они получить выплаты ко Дню Независимости. В случае, если удостоверение участника боевых действий выдано после 1 августа 2024 года.

Выплата ко Дню Независимости военнослужащим

Согласно законодательству, денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается только тем военнослужащим, которые получили соответствующий статус УБД до 24 августа текущего года включительно.

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Таким образом, для получения денежной помощи, бывший военнослужащий, который не является пенсионером, должен подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. К заявлению необходимо приложить следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение участника боевых действий;

банковский счет.

Обратите внимание! Процедура предоставления единовременной денежной помощи ко Дню Независимости Украины определена законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" и "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях".