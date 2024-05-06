Если пенсия больше не поступает: как восстановить выплаты

Те пенсионеры из числа ВПЛ, которые не прошли идентификацию до 31 марта, сейчас не получают выплаты от государства. Однако, их все еще очень легко можно восстановить.

Как возобновить выплаты

В Пенсионном фонде сообщили, что выплаты начнут начисляться на банковскую карточку пенсионера только после того, как лицо пройдет идентификацию. В дополнение, таким лицам пенсию выплатят с учетом всех тех месяцев, когда человек не получал средств.

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Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена,

– говорится в сообщении ПФУ.

Как пенсионеру пройти идентификацию

Дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, остановленной из-за непрохождения идентификации, не нужно.

Пройти идентификацию сейчас очень просто. Для этого пенсионер может выбрать один из наиболее удобных способов:

лично посетить отделение "Ощадбанка" или ПФУ;

удаленно авторизоваться с помощью "Дія.Підпис" на сайте электронных услуг ПФУ;

с помощью видеосвязи;

получить в заграничном дипломатическом учреждении удостоверение факта, что лицо живое и предоставить эти документы органу ПФУ в случае пребывания за рубежом.