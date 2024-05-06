Как возобновить выплаты
В Пенсионном фонде сообщили, что выплаты начнут начисляться на банковскую карточку пенсионера только после того, как лицо пройдет идентификацию. В дополнение, таким лицам пенсию выплатят с учетом всех тех месяцев, когда человек не получал средств.
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Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена,
– говорится в сообщении ПФУ.
Как пенсионеру пройти идентификацию
Пройти идентификацию сейчас очень просто. Для этого пенсионер может выбрать один из наиболее удобных способов:
- лично посетить отделение "Ощадбанка" или ПФУ;
- удаленно авторизоваться с помощью "Дія.Підпис" на сайте электронных услуг ПФУ;
- с помощью видеосвязи;
- получить в заграничном дипломатическом учреждении удостоверение факта, что лицо живое и предоставить эти документы органу ПФУ в случае пребывания за рубежом.