Як відновити виплати
У Пенсійному фонді повідомили що виплати почнуть нараховуватись на банківську картку пенсіонера лише після того, як особа пройде ідентифікацію. На додаток, таким особам пенсію виплатять з урахуванням всіх тих місяців, коли людина не отримувала коштів.
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Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Як пенсіонеру пройти ідентифікацію
Пройти ідентифікацію нині дуже просто. Для цього пенсіонер може обрати один із найбільш зручних способів:
- особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або ПФУ;
- віддалено авторизуватись за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ;
- за допомогою відеозв'язку;
- отримати у закордонній дипломатичній установі посвідчення факту, що особа жива та надати ці документи органу ПФУ у разі перебування закордоном.