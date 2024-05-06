Як відновити виплати

У Пенсійному фонді повідомили що виплати почнуть нараховуватись на банківську картку пенсіонера лише після того, як особа пройде ідентифікацію. На додаток, таким особам пенсію виплатять з урахуванням всіх тих місяців, коли людина не отримувала коштів.

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Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Важливо! Додатково звертатись до органів Пенсійного фонду України із заявою про поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації, не потрібно.

Як пенсіонеру пройти ідентифікацію

Пройти ідентифікацію нині дуже просто. Для цього пенсіонер може обрати один із найбільш зручних способів:

особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або ПФУ;

віддалено авторизуватись за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеозв'язку;

отримати у закордонній дипломатичній установі посвідчення факту, що особа жива та надати ці документи органу ПФУ у разі перебування закордоном.