Як відновити виплати

У Пенсійному фонді повідомили що виплати почнуть нараховуватись на банківську картку пенсіонера лише після того, як особа пройде ідентифікацію. На додаток, таким особам пенсію виплатять з урахуванням всіх тих місяців, коли людина не отримувала коштів.

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Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена,
– йдеться у повідомленні ПФУ.

Як пенсіонеру пройти ідентифікацію

Пройти ідентифікацію нині дуже просто. Для цього пенсіонер може обрати один із найбільш зручних способів:

  • особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або ПФУ;
  • віддалено авторизуватись за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ;
  • за допомогою відеозв'язку;
  • отримати у закордонній дипломатичній установі посвідчення факту, що особа жива та надати ці документи органу ПФУ у разі перебування закордоном.

Що робити, якщо вчасно пройшов ідентифікацію, але виплати не нараховуються?

Якщо пенсіонер пройшов ідентифікацію та не отримав пенсійних виплат у квітні, то їх перерахування відновлять найближчим часом. А саме після того, як до Пенсійного фонду надійде інформація про підтвердження особи.