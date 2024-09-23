Сколько пенсий выплачивают после смерти пенсионера

В случае смерти пенсионера, лицам, осуществившим погребение, выплачивается пособие на погребение. Для ее получения следует обратиться в Пенсионный фонд.

Выплата пенсии после смерти

В случае смерти пенсионера, выплачивается пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую он получал на момент смерти, напомнили в Дії.

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Если же пенсионер получал пенсию по Закону Украины о пенсионном обеспечении военнослужащих, то его семья получает помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Важно! Помощь на погребение не выплачивается, если погребение пенсионера было осуществлено за счет государства.

Для подачи заявления на выплату пособия на погребение необходимо предоставить следующие документы: