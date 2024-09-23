Виплата пенсії після смерті

У разі смерті пенсіонера, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку він отримував на момент смерті, нагадали у Дії.

Читайте також: Хто з громадян може отримати збільшену пенсію завдяки змішаному стажу

Якщо ж пенсіонер отримував пенсію за Законом України про пенсійне забезпечення військовослужбовців, то його родина отримує допомогу в розмірі тримісячної пенсії, але не менше пʼятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Важливо! Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера було здійснено за кошти держави.

Для подання заяви на виплату допомоги на поховання необхідно надати такі документи: