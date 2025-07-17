Задолжали 85 миллиардов гривен: правительство решило проблему с выплатой пенсий

В Украине накопилась системная проблема с выполнением судебных решений по пенсиям. Со временем заработает новый механизм, который позволит постепенно выплатить все задолженности пенсионерам.

Какая есть проблема с выплатой пенсий по решению судов?

Кабмин решил, как из бюджета ПФУ будут осуществляться выплаты пенсий и доплат, назначенных по решениям судов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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За последние пять лет количество таких решений выросло более чем в 26 раз – до 758 тысяч решений. Общая сумма долга сейчас почти 85 миллиардов гривен – это невыплаченные пенсионерам средства.

К этому времени текущие выплаты по решениям судов осуществлялись сразу, а начисленные суммы за прошлые периоды ставили в очередь. Поэтому государство выплатило только по тем решениям, которые вступили в силу в период до 20 ноября 2020 года.

Как решат проблему с долгами?

Чтобы решили проблему, правительство приняло постановление, которое устанавливает единый порядок всех выплат во исполнение судебных решений – за прошлые периоды, так и текущих.

Впервые в бюджете ПФУ деньги на судебные решения будут выделены, в зависимости от источника финансирования пенсий. При этом вводится единый подход к тому, как будут осуществляться текущие выплаты перечисленных во исполнение судебных решений пенсий, так и доначисленных по решениям судов сумм за предыдущие периоды,

– сообщили в министерстве.

Отныне выплаты пенсионерам будут осуществлять ежемесячно пропорционально средствам, определенных в бюджете Пенсионного фонда. Так можно будет получить хоть и не всю сумму сразу, однако регулярную выплату.

Вместе с этим каждый будет иметь доступ к информации: какой объем решений находится на исполнении и с какой динамикой они выплачиваются. Расходы на эти цели будут четко предусмотрены в бюджете ПФУ.

Постановление о выплаты пенсий уже вступило в силу, сейчас идет техническая подготовка к ее внедрению.