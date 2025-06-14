Более 3 тысяч гривен к празднику: кому из пенсионеров предусмотрена разовая помощь

Ко Дню Независимости часть украинских пенсионеров получит разовую денежную помощь. Сумма выплаты составит более 3 тысяч гривен, но она предусмотрена не для всех.

Кто получит единовременное пособие в июне

Ко Дню Независимости в 2025 году государственная выплата предусмотрена для отдельных категорий пенсионеров. Это регулируется постановлением Кабинета Министров №486, сообщает 24 Канал.

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Таким образом, помощь до 3 100 гривен в августе предусмотрено для:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью, полученной во время службы;

семей погибших военнослужащих;

героев Украины;

граждан с особыми заслугами перед государством;

других категорий, определенных постановлением.

При этом, как отмечается в постановлении, выплата поступит автоматически вместе с пенсией, или по заявлению для тех, кто не состоит на учете Пенсионного фонда.

Какие доплаты доступны пенсионерам летом

В июне часть пенсионеров также получит доплату к пенсии примерно в 500 гривен. Размер прибавки зависит от возраста:

после 70 лет можно получить 300 гривен;

после 75 лет уже 456 гривен;

а после 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Доплату получат только те, у кого пенсия меньше 10 340 гривен.