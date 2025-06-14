Более 3 тысяч гривен к празднику: кому из пенсионеров предусмотрена разовая помощь
- Ко Дню Независимости украинские пенсионеры из определенных категорий получат разовую помощь более 3 тысяч гривен, включая участников боевых действий и лиц с инвалидностью.
- Летом пенсионеры могут получить дополнительные выплаты к пенсии в размере 300-570 гривен в зависимости от возраста, если их пенсия меньше 10 340 гривен.
Ко Дню Независимости часть украинских пенсионеров получит разовую денежную помощь. Сумма выплаты составит более 3 тысяч гривен, но она предусмотрена не для всех.
Кто получит единовременное пособие в июне
Ко Дню Независимости в 2025 году государственная выплата предусмотрена для отдельных категорий пенсионеров. Это регулируется постановлением Кабинета Министров №486, сообщает 24 Канал.
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Таким образом, помощь до 3 100 гривен в августе предусмотрено для:
- участников боевых действий;
- лиц с инвалидностью, полученной во время службы;
- семей погибших военнослужащих;
- героев Украины;
- граждан с особыми заслугами перед государством;
- других категорий, определенных постановлением.
При этом, как отмечается в постановлении, выплата поступит автоматически вместе с пенсией, или по заявлению для тех, кто не состоит на учете Пенсионного фонда.
Какие доплаты доступны пенсионерам летом
В июне часть пенсионеров также получит доплату к пенсии примерно в 500 гривен. Размер прибавки зависит от возраста:
- после 70 лет можно получить 300 гривен;
- после 75 лет уже 456 гривен;
- а после 80 лет – 570 гривен.
Заметьте! Доплату получат только те, у кого пенсия меньше 10 340 гривен.