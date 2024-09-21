Когда жена может получать пенсию мужа

Жена может получить пенсию своего мужа при определенных условиях. Ее предоставляют в связи с потерей кормильца.

Пенсия по потере кормильца

Жена может получить пенсию мужа, если он был ее кормильцем. При этом она не должна иметь возможности обеспечивать себя сама.

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Кто еще может получить пенсию по потере кормильца:

другой супруг, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если им установили инвалидность до достижения 18 лет;

дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой супруг, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Какой размер пенсии

Размер пенсии по потере кормильца зависит непосредственно от его выплат. Распределение следующее: