Пенсія по втраті годувальника

Дружина може отримати пенсію чоловіка, якщо він був її годувальником. При цьому вона не має мати змоги забезпечувати себе сама.

Читайте також Як пенсіонер може збільшити розмір своєї пенсії

Хто ще може отримати пенсію по втраті годувальника:

інший з подружжя, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо їм встановили інвалідність до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Який розмір пенсії

Розмір пенсії по втраті годувальника залежить безпосередньо від його виплат. Розподіл такий: