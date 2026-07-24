Пенсионеры получат несколько тысяч в августе: кому предусмотрены денежные выплаты

Украинцы могут получить дополнительную денежную помощь в августе. Она выплачивается правительством один раз в год – ко Дню Независимости.

Кто из пожилых людей получит более 3 тысяч гривен в августе

Некоторые пенсионеры смогут получить в августе 3 100 гривен, что сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Сумму в размере 3 100 гривен могут получить следующие лица:

имеющие особые заслуги перед Родиной;

люди с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью I группы.

При этом если у человека инвалидность II группы, он может рассчитывать на 2 900 гривен, а при инвалидности III группы – на 2 700 гривен.

Однако украинцам доступны и другие виды выплат. Например, участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, предусмотрена выплата в размере 1 тысячи гривен.

В то же время членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, супругам (супругам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в повторный брак, – будет выплачено 650 гривен.

А участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которых насильно вывезли на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага выплатят к празднику по 450 гривен.

Размеры выплат Кабмин установил еще в мае текущего года. Суммы надбавок остались такими же, как и в прошлом году.

Напомним, что некоторым украинцам необходимо обратиться в ПФУ для получения этих выплат. Речь идет о лицах, которые не являются пенсионерами или получателями жилищных субсидий и льгот. Также в перечень входят лица, не проходящие военную службу.