Деньги за вред жизни и здоровью: кто может получить помощь

Украинцы могут получить единовременное пособие за вред жизни и здоровью. Его размер может составлять от 200 тысяч до 1 миллиона гривен.

Помощь за ущерб здоровью

На такие выплаты имеют право следующие лица:

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работники объектов критической инфраструктуры,

государственные служащие,

должностные лица местного самоуправления.

Напомним! Эта норма регулируется законом "Об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины".

Поэтому лица, которые получили инвалидность из-за ранения, увечья, контузии или заболевания при исполнении должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года в результате военных действий или в районах, подвергавшихся после этой даты бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям, получат свои выплаты.

Если лицо имеет право на такую выплату, но оно умерло, деньги поступят его семье.

Сумма помощи такова: