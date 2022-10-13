Сколько денег выплатили людям, пережившим оккупацию: данные Минреинтеграции
Источник:Минреинтеграции
Каждый переживший оккупацию получает 1,2 тысячи гривен единовременной финансовой помощи. В общей сложности Минреинтеграции уже выплатило более 16 миллионов гривен.
Выплаты тем, кто пережил оккупацию
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Укрпочта выплатили людям, пережившим российскую оккупацию, 16,4 миллиона гривен.
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- На Харьковщине люди получили уже более 14 миллионов гривен.
- На уволенной Херсонщине – более 1,4 миллиона гривен.
- В Донецкой области - более 1 миллиона гривен.
Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий (ДОТ).
Через месяц на ДОТ удалось наладить и скоординировать процессы:
- разминирование;
- восстановление энерго-, газо-, водоснабжения;
- получение гумдопомощи, лекарств, продуктов, средств гигиены;
- доставки питьевой воды и хлеба.
Также напомним, что на освобожденных территориях приступили к работе банки, Укрпочта, "Новая почта" и организованы доставка пенсий и предоставление единовременной финпомощи.
Сколько средств нужно Украине на гуманитарные нужды в 2023 году
Согласно подсчетам Управления ООН в Украине по координации гуманитарных прав, не менее 4,3 миллиарда долларов понадобится в 2023 году, чтобы обеспечить все запросы пострадавших от войны.
По состоянию на 13 октября в Минреинтеграции посчитали, что в 2021 году из-за российской агрессии против Украины в помощи нуждаются 17,7 миллиона украинцев. С ним 13,4 миллиона уже получили такую помощь от разных операторов на общую сумму 2,9 миллиарда долларов, что составляет 67% от общей потребности.
В значительной поддержке нуждаются внутренние переселенцы — люди, покинувшие свои дома из-за войны – их в Украине насчитывается около 7 млн, а также жители уже освобожденных территорий.
– отметили в Минреинтеграции.