Сколько денег выплатили людям, пережившим оккупацию: данные Минреинтеграции

Каждый переживший оккупацию получает 1,2 тысячи гривен единовременной финансовой помощи. В общей сложности Минреинтеграции уже выплатило более 16 миллионов гривен.

Выплаты тем, кто пережил оккупацию

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Укрпочта выплатили людям, пережившим российскую оккупацию, 16,4 миллиона гривен.

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На Харьковщине люди получили уже более 14 миллионов гривен.

На уволенной Херсонщине – более 1,4 миллиона гривен.

В Донецкой области - более 1 миллиона гривен.

Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий (ДОТ).

По совместной инициативе Минреинтеграции и Укрпочты каждый переживший оккупацию получает 1200 гривен единовременной финпомощи.

Через месяц на ДОТ удалось наладить и скоординировать процессы:

разминирование;

восстановление энерго-, газо-, водоснабжения;

получение гумдопомощи, лекарств, продуктов, средств гигиены;

доставки питьевой воды и хлеба.

Также напомним, что на освобожденных территориях приступили к работе банки, Укрпочта, "Новая почта" и организованы доставка пенсий и предоставление единовременной финпомощи.

Сколько средств нужно Украине на гуманитарные нужды в 2023 году

Согласно подсчетам Управления ООН в Украине по координации гуманитарных прав, не менее 4,3 миллиарда долларов понадобится в 2023 году, чтобы обеспечить все запросы пострадавших от войны.

По состоянию на 13 октября в Минреинтеграции посчитали, что в 2021 году из-за российской агрессии против Украины в помощи нуждаются 17,7 миллиона украинцев. С ним 13,4 миллиона уже получили такую помощь от разных операторов на общую сумму 2,9 миллиарда долларов, что составляет 67% от общей потребности.

В значительной поддержке нуждаются внутренние переселенцы — люди, покинувшие свои дома из-за войны – их в Украине насчитывается около 7 млн, а также жители уже освобожденных территорий.

– отметили в Минреинтеграции.