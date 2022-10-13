Виплати тим, хто пережив окупацію

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Укрпошта виплатили людям, які пережили російську окупацію, 16,4 мільйона гривень.

Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот

На Харківщині люди отримали вже понад 14 мільйона гривень.

На звільненій Херсонщині – понад 1,4 мільйона гривень.

На Донеччині – більш як 1 мільйон гривень.

Нагадаємо! За спільної ініціативи Мінреінтеграції та Укрпошти кожен, хто пережив окупацію, отримує 1200 гривень одноразової фіндопомоги.

Координаційного штабу з питань деокупованих територій (ДОТ).

За місяць на ДОТ вдалося налагодити та скоординувати процеси:

розмінування;

відновлення енерго-, газо-, водопостачання;

отримання гумдопомоги, ліків, продуктів, засобів гігієни;

доставки питної води та хліба.

Також нагадаємо, що на звільнених територіях розпочали роботу банки, Укрпошта, "Нова пошта" та організовані доставка пенсій та надання одноразової фіндопомоги.

Скільки коштів треба Україні на гуманітарні потреби у 2023 році

Згідно з підрахунками Управління ООН в Україні з координації гуманітарних прав, щонайменше 4,3 мільярда доларів знадобиться у 2023 році, аби забезпечити усі запити постраждалих від війни.

Станом на 13 жовтня в Мінреінтеграції порахували, що у 2021 році через російську агресію проти України допомоги потребують 17,7 мільйона українців. З ним 13,4 мільйона вже отримали таку допомогу від різних операторів на загальну суму 2,9 мільярда доларів, що становить 67% від загальної потреби.

Значної підтримки потребують внутрішні переселенці — люди, що покинули свої домівки через війну – їх в Україні налічується близько 7 млн, а також мешканці вже звільнених територій,

– зазначили в Мінреінтеграції.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.