В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: что изменится для пенсионеров

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предлагается проводить выплату по-новому. К чему стоит быть готовым пенсионерам, читайте далее.

Как хотят выплачивать пенсии

Как сообщил народный депутат Тарас Тарасенко, документ предусматривает, что "Новая почта" сможет стать оператором пенсионных выплат через свою платежную систему NovaPay.

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Тарас Тарасенко Народный депутат Украины NovaPay может стать таким оператором также. Они говорят, что у них также большая сеть, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем "Укрпочта" в селах.

Сейчас эти функции выполняют государственные учреждения: "Укрпочта" и "Ощадбанк".