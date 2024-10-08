В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: что изменится для пенсионеров

8 октября 2024, 18:41
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Автор: Екатерина Добровольская

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Тарас Тарасенко

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предлагается проводить выплату по-новому. К чему стоит быть готовым пенсионерам, читайте далее.

Как хотят выплачивать пенсии

Как сообщил народный депутат Тарас Тарасенко, документ предусматривает, что "Новая почта" сможет стать оператором пенсионных выплат через свою платежную систему NovaPay.

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Тарас Тарасенко

Народный депутат Украины

NovaPay может стать таким оператором также. Они говорят, что у них также большая сеть, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем "Укрпочта" в селах.

Сейчас эти функции выполняют государственные учреждения: "Укрпочта" и "Ощадбанк".

Что известно о NovaPay

NovaPay - финансовый сервис от "Новой Почты", который имеет расширенную лицензию Национального банка Украины. Сервис предоставляет услуги открытия и обслуживания счетов для частных и корпоративных клиентов, выпуск карт для физических лиц, эквайринг для бизнеса, переводы без открытия счета, кредитование и прием денег на счета с последующей их выдачей.