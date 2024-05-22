Какие требования к счетам пенсионеров, которые получают выплаты через банки

Согласно украинскому законодательству, пенсии могут выплачиваться через отделения АО "Укрпочта" или банковские учреждения. Пенсионеры могут самостоятельно решить, через какое учреждение им получать выплаты.

Какие требования к банковским счетам

Пенсионеры в Украине имеют возможность получать пенсионные выплаты через любой из авторизованных банков. Основные требования для получения выплат через банк – наличие специализированного банковского счета для пенсий и социальных выплат и содержание этого счета в активном состоянии.

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Тем пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, выплаты осуществляются исключительно через АО "Ощадбанк".

Существуют специфические требования к банковскому счету для начисления пенсии. Среди основных требований:

Счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;

Текущий счет должен быть специально предназначен для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

Счет должен быть активным.

Как указывать номер счета

При заявлении на назначение или перерасчет пенсии номер счета должен быть указан в международном формате IBAN, который состоит из 29 символов.

Формат IBAN обеспечивает уникальную идентификацию банковского счета и правильную маршрутизацию платежей.

Получить международный идентификатор банковского счета можно через мобильное приложение банка или в отделении банка.

В случае каких-либо изменений в банковских данных, пенсионерам необходимо сообщить об этом Пенсионный фонд для обеспечения своевременного получения пенсионных выплат.

Подать эту информацию можно дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.