Які вимоги до банківських рахунків

Пенсіонери в Україні мають можливість отримувати пенсійні виплати через будь-який з авторизованих банків. Основні вимоги для отримання виплат через банк – наявність спеціалізованого банківського рахунку для пенсій та соціальних виплат і утримання цього рахунку в активному стані.

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Тим пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, виплати здійснюються виключно через АТ "Ощадбанк".

Існують специфічні вимоги до банківського рахунку для нарахування пенсії. Серед основних вимог:

Рахунок повинен бути відкритий в одному з уповноважених банків;

Поточний рахунок має бути спеціально призначений для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

Рахунок має бути активним.

Як вказувати номер рахунка

При заяві на призначення або перерахунок пенсії номер рахунку має бути вказаний у міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 символів.

Зауважте! Формат IBAN забезпечує унікальну ідентифікацію банківського рахунку та правильну маршрутизацію платежів.

Отримати міжнародний ідентифікатор банківського рахунку можна через мобільний додаток банку або у відділенні банку.

У випадку будь-яких змін у банківських даних, пенсіонерам необхідно повідомити про це Пенсійний фонд для забезпечення своєчасного отримання пенсійних виплат.

До слова! Подати цю інформацію можна дистанційно через портал електронних послуг ПФУ.