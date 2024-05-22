Какие требования к банковским счетам
Пенсионеры в Украине имеют возможность получать пенсионные выплаты через любой из авторизованных банков. Основные требования для получения выплат через банк – наличие специализированного банковского счета для пенсий и социальных выплат и содержание этого счета в активном состоянии.
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Тем пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, выплаты осуществляются исключительно через АО "Ощадбанк".
Существуют специфические требования к банковскому счету для начисления пенсии. Среди основных требований:
- Счет должен быть открыт в одном из уполномоченных банков;
- Текущий счет должен быть специально предназначен для зачисления пенсионных и других социальных выплат;
- Счет должен быть активным.
Как указывать номер счета
При заявлении на назначение или перерасчет пенсии номер счета должен быть указан в международном формате IBAN, который состоит из 29 символов.
Получить международный идентификатор банковского счета можно через мобильное приложение банка или в отделении банка.
В случае каких-либо изменений в банковских данных, пенсионерам необходимо сообщить об этом Пенсионный фонд для обеспечения своевременного получения пенсионных выплат.