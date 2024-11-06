Чернобыльская пенсия: какие выплаты для ликвидаторов

6 ноября 2024, 11:35
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Автор: Екатерина Добровольская

Размер чернобыльской пенсии зависит от нескольких факторов. В частности, таких как категория пострадавшего, стаж работы в зоне отчуждения, уровень воздействия радиации и другие условия.

Как начисляется чернобыльская пенсия

Не все, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы, получают пенсию в размере 23 610 гривен. Согласно действующему законодательству, большинство пенсий не могут превышать 10 прожиточных минимумов, что означает ограничение этой суммы, сообщает 24 Канал со ссылкой "На пенсии".

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Некоторым ликвидаторам пенсии начисляются по общим правилам, как пенсии по возрасту, поэтому их размер значительно меньше максимального. В отдельных случаях максимальная пенсия назначается на основании судебных решений.

Таким образом, размер чернобыльской пенсии зависит от различных факторов, в частности:

  • категории пострадавшего;
  • наличия или отсутствия инвалидности;
  • причин инвалидности;
  • процента потери трудоспособности и размера зарплаты за работу в зоне отчуждения.

Какая минимальная пенсия по инвалидности ІІ группы для ликвидаторов

Пенсия по инвалидности II группы для ликвидаторов, чья инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой, не может быть менее 11 446,77 гривны. Дальнейший размер зависит от зарплаты и степени утраты трудоспособности. Для лиц со статусом пострадавших первой категории пенсия обычно выше. Для других пострадавших минимальная пенсия составляет 7 071,36 гривны.