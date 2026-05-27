Больше свободы для родителей: как правительство изменило правила выплаты "детских"

Правительство изменило для родителей правила использования целевых выплат на ребенка. Теперь "детские" средства можно будет использовать на большее количество товаров.

Как теперь получить "детские"?

Ключевые изменения также коснулись сроков и использования и способа получения средств, отмечает Министерство социальной политики Украины.

Так, Кабмин своим постановлением ввел единый специальный счет для некоторых видов "детских" выплат. На него родители могут получать:

пособие по уходу за ребенком до одного года;

выплаты по программе "еЯсли";

средства "Пакета малыша";

и помощь в рамках "Пакета школьника".

Этот спецсчет для "детских" средств можно открыть через "ДіяКартка". Сделать это можно в банковском приложении, которое родители выбирают самостоятельно, – еще до подачи заявления на выплаты.

Если человек после этого подает заявление на пособие по уходу за ребенком до 1 года или "еЯсла" в ЦНАПе, территориальной общине или органе Пенсионного фонда, единая информационная система социальной сферы Минсоцполитики автоматически подтянет уже открытый спецсчет "Дія.Картка" за считанные секунды,

– отметили в министерстве.

В случае, когда человек заранее не открыл спецсчет, то система сформирует QR-код уже при подаче заявления. По нему можно перейти и оформить "Дія.Карту" для получения выплат.

В то же время родители могут и в дальнейшем получать средства через Ощадбанк. Открытые ранее счета остаются действительными. Или же можно открыть спецсчет в этом банке после подачи заявки на выплаты.

Куда можно тратить средства?

Правительство усовершенствовало использование "детских" средств, чтобы родители могли лучше обеспечить первоочередные потребности ребенка. Для этого оно систематизировало перечень разрешенных направлений расходов для всех видов выплат.

Поэтому, родители могут тратить их:

на детскую и семейную одежду;

на детскую обувь;

в продовольственных магазинах и супермаркетах;

в магазинах спорттоваров и книжных магазинах;

парках, аттракционах, развлекательных центрах для детей;

на врачей;

на услуги по уходу за детьми;

в аптеках и массажных салонах;

на электронное оборудование и игрушки;

на музеи и выставки и тому подобное.

Однако средства должны расходоваться именно на конкретные потребности ребенка.

Кроме того, правительство усовершенствовало сроки использования "детских". Теперь целевые выплаты не имеют ограничений по времени, то есть родители не должны использовать их до определенной даты, а могут накапливать средства на счете.

Это позволит семьям более гибко планировать собственные расходы в соответствии с потребностями ребенка,

– объяснили в Минсоцполитики.

Заметьте! Сейчас правительство работает над тем, чтобы запустить еще больше "детских" выплат в "Дії".

Напомним, с 2026 года в Украине обновили систему государственной поддержки семей с детьми. Так, при рождении ребенка государство выплачивает 50 тысяч гривен единовременного пособия. По данным правительства, на начало мая эти средства уже получили почти 28 тысяч женщин.

Отдельно действует выплата в период беременности и после родов – по 7 тысяч гривен ежемесячно. Еще одна помощь – по уходу за ребенком до одного года. Она также составляет 7 тысяч гривен ежемесячно.

Дополнительно работает программа "еЯсла". Она предусматривает ежемесячную выплату в размере 8 тысяч гривен для одного из родителей или опекунов, который возвращается к работе после достижения ребенком одного года.

Параллельно в Украине действуют и международные программы поддержки семей, в частности для тех, кто пострадал из-за войны. Согласно меморандуму между Полтавской ОВА и ЮНИСЕФ, семьи с детьми могут получить единовременное пособие в размере 40 долларов США.