ТОП-3 страны, где украинцы получают самые высокие выплаты

Значительное количество стран ввели спецусловия для украинских беженцев. Речь идет о ежемесячных выплатах, помощи с поиском нового места жительства, оформлении документов и других необходимых для переселенцев вещах..

Где самые высокие выплаты в Европе

По состоянию на сейчас, украинские беженцы могут легко устроиться на работу за границей, благодаря упрощенной системе трудоустройства. Льготы предоставляются при условии, что украинец получил временную защиту от страны, в которую приехал.

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В каких странах самые высокие выплаты:

Бельгия

В этой стране выплаты зависят от семейного статуса особы. Если гражданин одинок, он может получать – 1 139,97 евро в месяц. В случае, когда в семье два человека, их выплаты на особу составляют 758,64 евро. Дети также имеют право на пособие. Несовершеннолетнее лицо может получить от 150 до 220 евро.

Ирландия

Ежемесячные выплаты на семью в Бельгии не могут превышать 1 537,9 евро.

В этой стране, вне денежной помощи, украинцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь, школьное образование и языковые курсы. Более того, украинские беженцы могут быть официально трудоустроены. На размер выплат влияет возраст человека. Сейчас украинцы получают такую денежную помощь:

лица в возрасте 18 – 24 года, проживающие самостоятельно имеют еженедельно 206 евро, если они часть семьи – 117,7 евро;

от 23 лет – 206 евро в неделю.

Также дополнительные выплаты предоставляются за недееспособных лиц в семье. Если на попечении совершеннолетний человек эта сумма составляет 138 евро в неделю, ребенок до 16 лет – 140 евро.

Норвегия

Выплаты зависят от того, чем именно украинцы занимаются внутри страны. К примеру, во время интеграции и посещения языковых курсов ежемесячное пособие составляет – 1 400 евро. После прохождения этого этапа выплаты сокращаются до 650 евро для взрослых и от 250 до 350 евро для детей.

Вне выплат Норвегия предоставляет украинцам весомый соцпакет и возможность официального трудоустройства.