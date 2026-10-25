Индексация пенсий в ноябре: увеличат ли выплаты людям с инвалидностью I группы

Осенний сезон поднимает новые вопросы о финансовой поддержке наиболее уязвимых категорий граждан. Для многих украинцев важно заранее понимать, что именно государство сделает для помощи их семейному бюджету.

Что изменится в выплатах по инвалидности с 1 ноября

В ноябре 2026 года отдельного массового повышения пенсий по инвалидности не предусмотрено. Для людей с инвалидностью I группы размер страховой пенсии рассчитывается как 100% пенсии по возрасту.

При этом с 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата для этой категории составляет 3 725 гривен, что сообщается Пенсионным фондом Украины. Окончательный размер пособия рассчитывается индивидуально и зависит от накопленного стажа и официальной зарплаты до потери трудоспособности.

Какие скидки на коммунальные услуги и транспорт предусмотрены

Помимо денежных выплат, этот статус обеспечивает существенную экономию на бытовых расходах.

Если инвалидность получена в результате войны, государство покрывает 100% стоимости коммунальных услуг в пределах социальных норм: 21 квадратный метр на человека плюс 10,5 квадрата на семью. Для пострадавших от аварии на ЧАЭС эта скидка составляет 50%, а для ее оформления следует обратиться в органы социальной защиты. Также с 1 октября по 15 мая действует 50-процентная скидка на междугородний транспорт, тогда как проезд в городских маршрутках и троллейбусах остается полностью бесплатным. Кроме того, такие граждане имеют право на бесплатное обеспечение протезами, слуховыми аппаратами и 50-процентную скидку на лекарства по рецепту.

Что известно о предыстории выплат и надбавок

Массового повышения пенсий по инвалидности этой осенью не произошло, ведь последняя масштабная индексация прошла еще весной, а следующая планируется на 2027 год.

Как мы как уже писали ранее, для ветеранов войны действуют специальные гарантии, при которых минимальная выплата для I группы достигает 18 885 гривен, а для ликвидаторов аварии на ЧАЭС – 11 048 гривен. В то же время пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, могут рассчитывать на автоматическое увеличение доходов благодаря возрастной надбавке в размере от 300 до 570 гривен ежемесячно.