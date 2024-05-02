Замена пенсии: какие выплаты получают пенсионеры без стажа

Пенсионеры, которые не приобрели достаточно стажа получают специальную помощь от государства. Однако, эти выплаты доступны не всем.

Какой размер этой выплаты

Такая выплата предоставляется лицам старше 65 лет. Также на эту помощь могут рассчитывать те, кто в 63 года приобрел недостаточное количество стажа.

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Размер этой выплаты сейчас – 2 361 гривны. Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в местный центр социальной защиты. К заявлению нужно приложить такой пакет документов:

удостоверение личности;

справку, удостоверяющую приобретенный трудовой стаж;

идентификационный код;

декларацию о доходах.

Также необходимо добавить сведения об имущественном состоянии и составе семьи. Речь идет о тех родственниках, данные которых учтены в декларации. В случае признания лица недееспособным, к общему пакету документов прилагается справка о назначении опекуна.

Кому такая выплата не предоставляется

Существуют причины, по которым лицу не предоставляется такая выплата. В частности из-за выявления у гражданина дополнительного дохода (например, из-за неуказанной предпринимательской деятельности).

Может поступить отказ, если: