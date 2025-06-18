Кто из лиц с инвалидностью может потерять выплаты в июне

Некоторые лица с инвалидностью могут потерять свои выплаты. Это зависит от ряда факторов.

Украинцы с инвалидностью могут потерять выплаты

В частности это возможно после окончания установленного срока инвалидности, пишет 24 Канал.

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Дело в том, что размер пенсии для людей с инвалидностью зависит от установленной группы и продолжительности страхового стажа. Помощь высчитывается как процент от стандартной пенсии по возрасту:

для первой группы – 100%;

для второй группы – 90%;

для третьей группы – 50%.

Если же стаж отсутствует, но есть инвалидность, то государство назначает человеку не пенсию, а социальную помощь. Ее сумма зависит от группы инвалидности и рассчитывается на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (в 2025 году он составляет 2 361 гривну).

Если человеку установлена инвалидность на бессрочной основе, то пенсия выплачивается постоянно. Однако далеко не все случаи инвалидности являются бессрочными.

Важно! Поэтому после окончания установленного срока выплаты могут прекращены.

Из-за чего можно потерять государственную помощь

По соцпомощи по инвалидности возможны дополнительные ограничения. Она не выплачивается, если человек получает другие виды помощи, работает или занимается деятельностью, которая приносит доход.

Более того, есть и другие причины потери выплат:

отрицательные результаты повторного прохождения врачебной комиссии;

отсутствие актуальных медицинских заключений;

несоблюдение рекомендаций врачебной комиссии;

улучшение состояния здоровья получателя выплаты.

Обратите внимание! Максимальная выплата не может превышать 3 028 гривен, то есть 100% прожиточного минимума для трудоспособных.