Социальная поддержка лиц с инвалидностью: какие выплаты в 2024 году

9 февраля 2024, 14:52
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Источник:

Департамент социальной политики

Детям с инвалидностью и людям, которые имеют инвалидность с детства, от государства предоставляется гарантированная финансовая помощь. Она выплачивается в течение всего периода инвалидности, а размер выплат зависит от группы инвалидности.

Какая помощь для лиц с инвалидностью с детства

Размер помощи зависит от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2024 года эта сумма составляет – 2361 гривну.

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Соответственно, этом году предусмотрены следующие размеры помощи лицам с инвалидностью с детства:

  • 8 044,70 гривен – I группа инвалидности, подгруппы А, с надбавкой на уход;
  • 4 722 гривны – I группа инвалидности, подгруппы Б, с надбавкой на уход;
  • 2 361 гривна – лицам с инвалидностью с детства II группы;
  • 3 659,55 гривны – лицам с инвалидностью с детства II группы с надбавкой на уход;
  • 2 361 гривна – лицам с инвалидностью с детства III группы.
Обратите внимание! Государственная социальная помощь выплачивается государственными предприятиями и объединениями по месту жительства лица с инвалидностью с детства или законного представителя, которым назначена помощь на детей с инвалидностью.

Какую помощь получают дети с инвалидностью

При этом для детей с инвалидностью выплаты варьируются в зависимости от возраста. При этом, если ребенок получил инвалидность из-за ранения или повреждения от взрывоопасных предметов, все надбавки и доплаты увеличиваются на 50%.

Поэтому, сейчас выплаты следующие:

  • до 18 лет – 2361 гривна;
  • до 6 лет, с надбавкой на уход – 2934,20 гривны;
  • от 6 до 18 лет, с надбавкой на уход – 3250,70 гривны;
  • подгруппа А до 6 лет, с надбавкой на уход – 6778,70 гривны;
  • подгруппа А от 6 до 18 лет, с надбавкой на уход – 8044,70 гривны.
Обратите внимание! Социальная помощь детям с инвалидностью, которые не достигли 18 лет, назначается их законным представителям.

Вместе с этим, социальная помощь детям с инвалидностью, которые достигли 18 лет после введения военного положения и не имели возможности получить заключение МСЭК о состоянии инвалидности, будет предоставляться до завершения срока действия военного положения и еще в течение одного месяца после его отмены.

Автор: Катерина Добровольська