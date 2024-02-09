Яка допомога для осіб з інвалідністю з дитинства

Розмір допомоги залежить від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року ця сума складає – 2361 гривню.

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Відповідно, цьогоріч передбачено такі розміри допомоги особам з інвалідністю з дитинства:

8 044,70 гривень – I група інвалідності, підгрупи А, з надбавкою на догляд;

інвалідності, підгрупи А, з надбавкою на догляд; 4 722 гривні – I група інвалідності, підгрупи Б, із надбавкою на догляд;

інвалідності, підгрупи Б, із надбавкою на догляд; 2 361 гривня – особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи ;

; 3 659,55 гривні – особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи з надбавкою на догляд;

з надбавкою на догляд; 2 361 гривня – особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи.

Зауважте! Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю.

Яку допомогу отримують діти з інвалідністю

Водночас для дітей з інвалідністю виплати варіюються залежно від віку. При цьому якщо дитина отримала інвалідність через поранення або ушкодження від вибухонебезпечних предметів, усі надбавки та доплати збільшуються на 50%.

Відтак, нині виплати наступні:

до 18 років – 2361 гривні;

до 6 років, із надбавкою на догляд – 2934,20 гривень;

від 6 до 18 років, із надбавкою на догляд – 3250,70 гривні;

підгрупа А до 6 років, із надбавкою на догляд – 6778,70 гривні;

підгрупа А від 6 до 18 років, із надбавкою на догляд – 8044,70 гривні.

Зверніть увагу! Соціальна допомога дітям з інвалідністю, які не досягли 18 років, призначається їхнім законним представникам.

Разом з цим, соціальна допомога дітям з інвалідністю, які досягли 18 років після введення воєнного стану і не мали можливості отримати висновок МСЕК щодо стану інвалідності, буде надаватися до завершення терміну дії воєнного стану та ще протягом одного місяця після його скасування.