Яка допомога для осіб з інвалідністю з дитинства
Розмір допомоги залежить від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року ця сума складає – 2361 гривню.
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Відповідно, цьогоріч передбачено такі розміри допомоги особам з інвалідністю з дитинства:
- 8 044,70 гривень – I група інвалідності, підгрупи А, з надбавкою на догляд;
- 4 722 гривні – I група інвалідності, підгрупи Б, із надбавкою на догляд;
- 2 361 гривня – особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи;
- 3 659,55 гривні – особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи з надбавкою на догляд;
- 2 361 гривня – особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи.
Яку допомогу отримують діти з інвалідністю
Водночас для дітей з інвалідністю виплати варіюються залежно від віку. При цьому якщо дитина отримала інвалідність через поранення або ушкодження від вибухонебезпечних предметів, усі надбавки та доплати збільшуються на 50%.
Відтак, нині виплати наступні:
- до 18 років – 2361 гривні;
- до 6 років, із надбавкою на догляд – 2934,20 гривень;
- від 6 до 18 років, із надбавкою на догляд – 3250,70 гривні;
- підгрупа А до 6 років, із надбавкою на догляд – 6778,70 гривні;
- підгрупа А від 6 до 18 років, із надбавкою на догляд – 8044,70 гривні.
Разом з цим, соціальна допомога дітям з інвалідністю, які досягли 18 років після введення воєнного стану і не мали можливості отримати висновок МСЕК щодо стану інвалідності, буде надаватися до завершення терміну дії воєнного стану та ще протягом одного місяця після його скасування.