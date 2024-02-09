Яка допомога для осіб з інвалідністю з дитинства

Розмір допомоги залежить від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року ця сума складає – 2361 гривню.

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Відповідно, цьогоріч передбачено такі розміри допомоги особам з інвалідністю з дитинства:

  • 8 044,70 гривень – I група інвалідності, підгрупи А, з надбавкою на догляд;
  • 4 722 гривні – I група інвалідності, підгрупи Б, із надбавкою на догляд;
  • 2 361 гривня – особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи;
  • 3 659,55 гривні – особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи з надбавкою на догляд;
  • 2 361 гривня – особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи.

Яку допомогу отримують діти з інвалідністю

Водночас для дітей з інвалідністю виплати варіюються залежно від віку. При цьому якщо дитина отримала інвалідність через поранення або ушкодження від вибухонебезпечних предметів, усі надбавки та доплати збільшуються на 50%.

Відтак, нині виплати наступні:

  • до 18 років – 2361 гривні;
  • до 6 років, із надбавкою на догляд – 2934,20 гривень;
  • від 6 до 18 років, із надбавкою на догляд – 3250,70 гривні;
  • підгрупа А до 6 років, із надбавкою на догляд – 6778,70 гривні;
  • підгрупа А від 6 до 18 років, із надбавкою на догляд – 8044,70 гривні.

Разом з цим, соціальна допомога дітям з інвалідністю, які досягли 18 років після введення воєнного стану і не мали можливості отримати висновок МСЕК щодо стану інвалідності, буде надаватися до завершення терміну дії воєнного стану та ще протягом одного місяця після його скасування.